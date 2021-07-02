В Вологолской области сгорела легковушка

Внутри салона выгорело все. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

1 июля в Вологодской области сгорел автомобиль. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС. Происшествие случилось днем, около 13 часов. Горел автомобиль ВАЗ 2110 на улице Шоссейной в городе Красавино Великоустюгского района.

Автомобиль 2003 года выпуска, собственник - мужчина 2003 года рождения. У ВАЗ выгорел салон и поврежден кузов. Причина: неисправность электрооборудования транспортного средства. В ликвидации возгорания задействовано 2 единицы техники, 5 человек личного состава.