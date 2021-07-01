Жители Вологды и Череповца могут прокатиться на ЗОЖ-автобусах

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С 1 июля жители Вологды и Череповца могут заметить на улицах своих городов необычный транспорт: ЗОЖ-автобусы. Мотивирующий население к ведению здорового образа жизни общественный транспорт будет курсировать на наиболее популярных маршрутах. Организаторами выбраны ЗОЖ-темы правильного питания и профилактики табакокурения, т.к. это способствует снижению рисков заболеть.

В салоне автобусов расклеены стикеры об индексе здорового образа жизни: пассажиры могут ответить на несколько вопросов и оценить себя. Кроме того, размещена и интересная информация о пользе употребления овощей и фруктов, отказа от курения.

Проект реализован в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Социальная реклама будет ездить по городам до ноября. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.