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Происшествия1 июля 2021 15:59

В Вологде вычислили двух профессиональных домушников из Казахстана

Мужчины покусились на имущество в квартирах вологжан
Евдокия САХАРОВА
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Как у себя дома

Как у себя дома

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в феврале к полицейским обратились двое пострадавших: у них из соседних квартир на улице Ярославской исчезли ценности в сумме на полмиллиона рублей. Неизвестные забрали ювелирные украшения и наличные деньги вологжан.

Как выяснили криминалисты, входные двери квартир были открыты с помощью отмычек. В городе действовали профессиональные домушники. Однако, они были недостаточно осторожными - в одной из комнат находилась скрытая камера, которая засняла лица преступников.

Казахские профессиональные домушники орудовали в квартирах вологжан
Сейчас правоохранителями разыскиваются все пострадавшие от рук воров

Благодаря видеозаписи удалось установить личность незваных мужчин - ими оказались уроженцы Республики Казахстан. Одного из подозреваемых взяли в Краснодаре - оперативники специально съездили за вором в служебную командировку и этапировали мужчину в Вологду. 36-летнего казаха заключили под стражу. Второй объявлен в федеральный розыск.

На данный момент правоохранители устанавливают причастность домушников к аналогичным преступлениям на территории Вологодчины. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.