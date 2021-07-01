В Вологде вычислили двух профессиональных домушников из Казахстана

Как у себя дома Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в феврале к полицейским обратились двое пострадавших: у них из соседних квартир на улице Ярославской исчезли ценности в сумме на полмиллиона рублей. Неизвестные забрали ювелирные украшения и наличные деньги вологжан.

Как выяснили криминалисты, входные двери квартир были открыты с помощью отмычек. В городе действовали профессиональные домушники. Однако, они были недостаточно осторожными - в одной из комнат находилась скрытая камера, которая засняла лица преступников.

Благодаря видеозаписи удалось установить личность незваных мужчин - ими оказались уроженцы Республики Казахстан. Одного из подозреваемых взяли в Краснодаре - оперативники специально съездили за вором в служебную командировку и этапировали мужчину в Вологду. 36-летнего казаха заключили под стражу. Второй объявлен в федеральный розыск.

На данный момент правоохранители устанавливают причастность домушников к аналогичным преступлениям на территории Вологодчины. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.