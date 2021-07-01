В Вологодской области серьезный рост количества зараженных

Скорая Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области за минувшие сутки по состоянию на 1 июля выявили 156 новых случаев коронавирусной инфекции. 57 вологжанам удалось выйти с больничного, а двое умерли.

Статистика по Вологодской области

В начале прошлой недели выявляли еще по 60 заболевших, а сейчас ежедневная заболеваемость пугающе возросла. Коэффициент распространения в регионе составляет 1,45.

По Вологде Фото: администрация города Вологды

Завтра, 2 июля, в Вологде на площади Бабушкина будет работать передвижной пункт вакцинации с 12:00 до 17:00. В субботу, 3 июля, медики едут в Лукьяново и разместятся рядом с остановкой с 9:00 до 12:00.

Дополнительные центры вакцинации в Вологде Фото: администрация города Вологды

Берегите себя, соблюдайте масочный режим, избегайте толпы, мойте руки и будьте здоровы. Напомним, в Череповце тоже тяжелая ситуация. Например, недавно там от коронавируса умерла беременная женщина, которая долгое время не решалась обращаться к врачам.