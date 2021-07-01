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Происшествия1 июля 2021 13:55

Под Кирилловом двое мужчин привели к реке собаку и утопили

На "Герасимов" завели уголовное дело
Евдокия САХАРОВА
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В Кирилловском районе правоохранителям стало известно о жестоком убийстве животного. У деревни Иванов Бор двое мужчин привели к реке Гремиха собаку, а потом столкнули ее с мостков и держали под водой, пока животное захлебывалось. Преступление произошло в выходные.

После сообщения об инциденте, на место выехала следственно-оперативная группа. Двух подозреваемых 39 лет и 34 лет доставили в отдел полиции. Мужчины признались, что животное было бездомным и мешало отдыху. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

По факту убийства собаки возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное группой лиц". Мужчинам грозит до 5 лет лишения.