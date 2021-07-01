В Вологде горел торговый центр "Луч". На тушении было задействовано 42 человека личного состава, 14 единиц техники. О происшествии рассказывает пресс-служба МЧС.

30 июня в торговом центре «Луч» на улице Ленинградской, 71 возник пожар на третьем этаже.

Как оказалось, горела холодильная установка в шахте на третьем этаже. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 17:21.

Как выяснилось, площадь возгорания составила два квадратных метра. Холодильное оборудование долгое время не эксплуатировалось, оно повреждено огнем.

Причиной пожара в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.