Вологодский пловец за 4,5 часа преодолел 10 км в бассейне "Витязь"

Александр Меньшиков. Фото Даниила Кулепова из пресс-службы СШОР «Витязь»

Тренер по плаванию Александр Меньшиков, работающий с детьми из спортивных групп начальной подготовки в СШОР "Витязь", устроил четырехчасовой заплыв. Спортсмен считает, что очень важно показывать ребятам личный пример. Александр за 4,5 часа проплыл кролем на груди 10 километров без остановки и питания в бассейне "Витязь". Всего 400 бассейнов по 25 метров! Темп получается около 02:45 на 100 м, скорость 2,17 км/ч.

Пловец признался, что пробовал себя и в беге на марафонскую дистанцию - там тоже нужно уметь претерпевать.

Александр рассказал, что чувствует себя отлично, а вот в заплыве пару раз "отключалось" плечо и нога: "Плыл не на сильных руках, а просто тонущих, за счёт этого двигался медленно, но уверенно. Финишировал с результатом 4 часа 36 минут. Для меня это – победа. На этот шаг меня мотивировало желание моих учеников увидеть то, на что способен их тренер. Не все упражнения, которые я им даю, являются для них легкими. Не раз слышал: «А сами вы можете?». И, конечно, мое личное желание преодолеть себя. Скажу точно: это не все, на что способен мой организм. Планирую и дальше проверять себя. Эта дистанция пройдена. Буду реализовывать другие цели. Обязательно продолжу делиться своими знаниями с учениками. Желаю им побед. И не только в соревнованиях, но и над самим собой!"

О заплыве сообщила пресс-служба СШОР «Витязь».