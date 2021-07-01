В Череповце семь младенцев госпитализированы с коронавирусом

Дежурство ЧГБ. Фото: Андрей Погожев, ВКонтакте

В Череповце коронавирусом болеют дети, в том числе тяжело - были госпитализированы с семь детей ясельного возраста - до трех лет. Среди них и один новорожденный. Об этом сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения области Людмилу Дубовенко.

По ее словам, эти дети заболели не без симптомов, у них высокая температура.Так, из Бабаево поступил девятимесячный ребенок, у которого температура тела неделю держалась около 39 градусов. Ему каждый день ставили капельницу. Какой у него был штамм - чиновница сказать затруднилась. Правда, оговорилась она, такие случаи единичны.

Как сообщает Людмила Дубовенко, сейчас появились пациенты, у которых нет такого быстрого ответа на лечение. "Сейчас нужно быстрее реагировать на симптомы. Раньше клиника развивалась на седьмые-десятые сутки, теперь — на третий-четвертый день. Пациент только поступил в больницу, а уже в тяжелом состоянии. То есть человек дома несколько дней размышлял, вызывать ли врача. А пока мы тест сделали, время ушло", - сетует Людмила Дубовенко.

Она рассказала и об ужасном случае: беременная 31-летняя женщина умерла, она десять дней дома болела и не обращалась к врачам.

На 30 июня в моногоспитале на Ломоносова проходили лечение 360 человек, в тяжелом состоянии - 103 пациента. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 23, 80 нуждаются в кислородотерапии. В моногоспитале на Луначарского лечатся 175 человек, 23 на кислороде.

В Череповце госпитализируют с коронавирусом в среднем 60 человек в день.