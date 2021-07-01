Череповчанин ушел за результатами ЕГЭ с фото Курта Кобейна и исчез

Марк Богданов пропал 28 июня

В Череповце пропал подросток. 17-летний Богданов Марк исчез в 11:30 28 июня - в это время он в последний раз говорил с родными. После этого телефон выключили. Как стало известно, школьник в тот день отправился из своего дома на улице Краснодонцев, 22, в школу №28 - он планировал узнать свои результаты ЕГЭ.

Мальчик был одет во фланелевую рубашку в жёлто-синюю клетку с принтом - фотографией Курта Кобейна, темно-серые утеплённые джинсы, синие кеды фирмы «Kedoo», светло-серый рюкзак «Nike» ярко-салатового цвета.

Подросток носит очки и часы фирмы «Casio». Всем, имеющим информацию о местонахождении Марка, или даже просто видел его, просьба обратиться по телефону 8 953 513-71-61 (Яна Богданова) или в полицию города 67-11-11, 67-14-01, 02, 112.