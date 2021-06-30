Вологжанка отсудила у города деньги за разбитое упавшей веткой стекло автомобиля

Вологжанке повредило автомобиль - с дерева упала ветка. Она не растерялась - взыскала с департамента городского хозяйства деньги за ремонт, 127 тысяч рублей.

Инцидент произошел утром 26 августа прошлого года. Автомобиль Kia Cerato стоял на правой обочине дороги у дома № 3 на улице Левичева в Вологде. С дерева упала ветка и разбила заднее стекло иномарки.

Валерия обратилась в Вологодский городской суд с гражданским иском к Департаменту городского хозяйства Администрации г. Вологды, ООО «УК «Жилищно-коммунальный центр», ООО «ЖК-Сервис», ООО «СтройКомСервис», МКУ «Служба городского хозяйства». В иске она требовала взыскать с ответчиков расходы на восстановительный ремонт автомобиля 109 400 рублей, утрату товарной стоимости в размере 6183 рублей 43 копеек и судебные расходы.

Но суд усмотрел в действиях Валерии грубую неосторожность из-за нарушения правил парковки. Он взыскал с департамента в ее пользу только половину заявленной суммы ущерба и УТС. В удовлетворении требований к остальным ответчикам суд отказал.

Валерия обжаловала решение суда первой инстанции в Вологодский областной суд.

Департамент также подал апелляционную жалобу, просил решение отменить, поскольку содержание зеленых насаждений осуществляет МКУ «Служба городского хозяйства».

Суд апелляционной инстанции установил, что дерево, с которого упала ветка, и автомобиль находились на землях государственной и (или) муниципальной собственности. Именно на Департамент городского хозяйства Администрации г. Вологды возложены обязанности по проведению мероприятий по уходу за деревьями, санитарной вырубке аварийных деревьев, в том числе по устранению угрозы падения сухих и поврежденных деревьев на территории города. Департамент является юридическим лицом и самостоятельно несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Грубой неосторожности в действиях Валерии судебная коллегия по гражданским делам не усмотрела, с соблюдением установленных правил дорожного движения. Кроме того, дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, здесь отсутствуют.

Как сообщает пресс-служба судов, в итоге Вологодский областной суд взыскал с Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды в пользу Валерии в счет возмещения ущерба 115 583 рубля 43 копейки, расходы по оценке ущерба 3500 рублей, уплате государственной пошлины 3511 рублей и юридических услуг 5000 рублей, всего – 127 594 рубля 43 копейки.

В остальном апелляционные жалобы Валерии и представителя департамента суд оставил без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.