Сокол и окрестные населенные пункты на сутки останутся без воды

Сокол и окрестности оставят без воды. Массовое отключение централизованного водоснабжения запланировано на 6 июля.

В 8:00 на целые сутки отключат воду. То есть в кранах не будет ни холодной, ни горячей воды. Под отключение попадают пригородные населенные пункты - Литега, Васютино, Борисково. Об этом сообщают коммунальщики, предлагая сделать запас воды.

Отключение связано с работами по реконструкции очистных сооружений водозабора - в одном из зданий будут менять трубопровод диаметром 600 миллиметров.