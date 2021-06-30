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Общество30 июня 2021 14:13

Сокол и окрестные населенные пункты на сутки останутся без воды

На очистных сооружениях будут менять трубопровод
Иван Чухнин
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Сокол и окрестности оставят без воды. Массовое отключение централизованного водоснабжения запланировано на 6 июля.

В 8:00 на целые сутки отключат воду. То есть в кранах не будет ни холодной, ни горячей воды. Под отключение попадают пригородные населенные пункты - Литега, Васютино, Борисково. Об этом сообщают коммунальщики, предлагая сделать запас воды.

Отключение связано с работами по реконструкции очистных сооружений водозабора - в одном из зданий будут менять трубопровод диаметром 600 миллиметров.