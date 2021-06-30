"Минёр" вокзала в Вологде и квартиры бывшей жены наказан на внушительную сумму

Вологжанин, который «заминировал» квартиру бывшей жены, предстал перед судом. Он рассказал, что 8 апреля 2020 года выпивал, потом ему стало скучно. Он переживал из-за развода с женой, поэтому загрустил и набрал номер экстренной службы. Начало разговора с оператором не помнит, но затем он сообщил, что заминировал квартиру бывшей супруги, мол, зол на нее и хотел доставить неудобства, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По указанному адресу на улице Гагарина в Вологде выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Квартира была исследована, но взрывных устройств и взрывчатых веществ в квартире обнаружено не было.

Как оказалось, он не в первый раз "минировал", сообщая об этом по телефону. В 2016 году он уже был судим за "минирование" железнодорожного вокзала в Вологде.

С осужденного в пользу правоохранительных органов и экстренных служб Вологодский районный суд взыскал понесенные в связи с выездом расходы - 200 тысяч рублей.

P.S. В настоящее время вологжанин содержится под стражей, поскольку органами предварительного расследования обвиняется и подозревается в совершении еще трех аналогичных преступлений в феврале – марте этого года.