В Череповце появится улица имени врача Николая Амосова

Николай Амосов известен как борец за здоровый образ жизни

В Череповце появится новая улица, которая будет носить имя знаменитого земляка - хирурга Николая Амосова. Улица появится в Зашекснинском районе.

На заседании Гордумы проект представила заместитель мэра Наталья Стрижова.

Николай Амосов многое сделал для советской кардиологии, например, изобрел аппарат искусственного кровообращения, благодаря которому стали возможны новые операции на сердце, в 1963 году провел первое протезирование митрального клапана сердца, первую имплантацию протезов сердца.

Николай Амосов родился в Череповецком уезде, провел в Череповце детство и юношество, окончил техникум, здесь прошло его становление как врача.

В довоенные и военные годы работал в Череповце ординатором в хирургическом отделении больницы, в фельдшерско-акушерской школе, в полевом госпитале. После войны жил и работал в Киеве. Его имя носит медколледж в Череповце.

Депутаты Гордумы единогласно поддержали проект о присвоении новой улице имени Амосова.