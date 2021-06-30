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Происшествия30 июня 2021 9:36

Череповчанин душил бывшую жену, пока дочь была в соседней комнате

Ведется расследование уголовного дела
Евдокия САХАРОВА
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Жительница Череповца обратилась в полицию из-за нападения бывшего мужа. Правоохранители задержали 38-летнего местного жителя - его подозревают в угрозах убийством бывшей возлюбленной.

Как пояснила пострадавшая, в квартире между бывшими супругами произошла ссора. Череповчанка рассказала, что мужчина начал ее душить и угрожал окончить ее жизнь. К счастью, даме удалось вырваться и сбежать.

Пресс-служба УМВД сообщила, что дочь пострадавшей, находившаяся в другой комнате, слышала звуки разгорающегося конфликта. Мужчине грозит до 2 лет лишения. Возбуждено уголовное дело.