В Вологде сменят подрядчика-косильщика

Косильщик не справлялся с вологодской травой

Администрация Вологды решилась расторгнуть контракт с предпринимательницей-косильщиком травы в городе. ИП из Башкортостана не справился с работой - газоны не успевали косить, а траву убирать. Не хватало рабочей силы.

Вологжане отметили, что за такую цену - косильщиков и не найти. Площадь покоса составила 531 гектар, а цена контракта 5,1 млн рублей - 9,6 рублей за квадратный метр.

Мэр Вологды сообщил, что минимум 10 дней уйдет на новые конкурсные процедуры.