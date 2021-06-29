В Вологде после звонка эвакуировали все детсады города

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В областной столице к вечеру 29 июня появились тревожные известия. Правоохранителям поступил анонимный звонок о минировании детсадов в Вологде. Дошкольников экстренно эвакуируют на территорию школ.

Один из родителей рассказал о ситуации: "Прихожу в детский сад на ПЗ, куда вожу детей, а там никого нет. Воспитатели сказали, что поступил какой-то сигнал о минировании, детей вывели на территорию школы № 26". Другая вологжанка рассказала, что ее ребенок очень испугался правоохранителей: "Моего ребенка эвакуировали в 36 школу. На территории детсада люди в форме в бронежилетах. Проверяют все от и до. Дети напуганы. Ничего не понимают. Яричек у меня весь на истерике был. Как меня увидел". В комментариях у мэра шутнику уже пожелали всего недоброго: "Многие сады эвакуировали. Надеюсь того, кто это сделал, посадят пожизненно".

Как сообщила пресс-служба Правительства области, на местах проводятся необходимые проверки и обследования зданий. Пока сообщения о минировании подтверждения не находят. Детей просят забрать домой. Начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева заявила, что из-за звонка эвакуировано 7280 детей и 1191 взрослый.