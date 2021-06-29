В Череповце осудили судебного пристава, которая "простила" долги на миллион

Женщина списала 1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Череповце состоялся суд над заместительницей начальника отдела - заместительницей старшего судебного пристава ОСП. Как выяснило следствие, женщина с 20 июня по 30 ноября 2019 года ради улучшения показателей своего отдела утвердила незаконные постановления о прекращении 248 исполнительных производств. В результате не были взысканы страховые взносы на сумму более 1 миллиона рублей.

Череповчанка знала, что судебные приставы-исполнители внесли в базу ложные сведения. Правоохранителям удалось доказать вину бюджетницы: был проведен тщательный анализ прекращенных исполнительных производств, электронных данных автоматизированной информационной системы, допрошено множество свидетелей.

Суд признал женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Ей назначили штраф в размере 50 000 рублей. Об этом сообщило СУ Следственного комитета по Вологодской области.