В Вологодской области сельские учителя получат полмиллиона рублей

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В Вологодской области 28 июня на заседании Правительства было принято решение назначить молодым педагогам, проживающим и работающим в сельской местности, единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

С 1 июля педработники до 35 лет включительно смогут получить полмиллиона рублей, если они либо впервые поступили на работу, либо поступили в течение года с даты расторжения трудового договора (за исключением расторжения договора по инициативе работодателя).

Как сообщает Департамент образования, трудовой договор заключается на неопределенный срок на условиях не менее нормы учебной работы (18 часов в неделю) за ставку заработной платы и договора о предоставлении единовременной выплаты. Учитель должен будет отработать еще 5 лет, при этом отпуск по уходу за ребенком не учитывается.

Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением и документами в Департамент образования области.