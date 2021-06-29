В Нюксенском районе нашли хвост разбившегося в прошлом году вертолета

Фото из группы СМ | Великий Устюг

В Нюксенском районе в воскресенье, 27 июня, местные рыбаки наткнулись в реке Сухоне на хвостовую часть упавшего в октябре вертолета. Как сообщает паблик СМ | Великий Устюг, обломки обнаружены недалеко от места крушения.

2 июня местные жители также обнаружили тело пилота вместе с его личными вещами около поселка Леваш. Напомним, вертолет, летевший из Вологды в Великий Устюг с гендиректором АО "Дед Мороз", президентом вертолетной компании "Аэросоюз" и сотрудницей фирмы, задел провода и рухнул в реку у деревни Бобровское. Сразу же после катастрофы удалось обнаружить тело Олега Васильева и малозначимые обломки. Тела остальных не найдены до сих пор.