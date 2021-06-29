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Происшествия29 июня 2021 14:16

Вологжанка не вынесла критики своего обеда и вспорола сожителя

Убийство произошло в одной из квартир города
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице арестовали 42-летнюю вологжанку. 26 июня в одной из квартир на кухне у влюбленных возник конфликт. Женщина поспорила с сожителем насчет приготовления обеда.

Как выяснили следователи, произошла словесная перепалка, в ходе которой терпение дамы лопнуло: она не вынесла критики и схватилась за нож. Женщина воткнула оружие прямо в грудь гражданскому мужу... От полученной раны он скончался на месте.

Вологжанку заключили под стражу. На данный момент ведется следствие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУ Следственного комитета по Вологодской области.