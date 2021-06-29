В центре Вологды появилась кружевная скамейка

Такая красота появилась на проспекте Победы

В Вологде появился новый арт-объект "Вологодское кружево". Металлическая белая кружевная скамейка со станком, на котором лежит незаконченная салфетка с надписью "Вологда" установлена на аллее на проспекте Победы.

Салфетка на станке

Арт-объект появился в рамках соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство туристской индустрии. Скамейка расположилась прямо напротив Кремлевской площади - самого сердца города. Металлическую инсталляцию водрузили на бетонное основание, покрытое плиткой.

Арт-объект прямо напротив Кремлевской площади

Ожидается, что кружевная скамейка станет отличным местом для фотосессий у туристов и вологжан.