Жители поселка Ермаково вдыхают птичий помет

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В поселке Ермаково местные жители шокированы усиливающейся вонью от птицефабрики. Вологжане за многие годы вроде бы уже привыкли к сомнительным запахам от производства, но в это лето смрад перешел все границы. Теперь зловоние приходится вдыхать круглосуточно и полной грудью: виновата в этом аномальная жара, проблемы с финансовым положением у фабрики или наплевательское отношение к работе - неизвестно.

Вологжане сообщают, что в очереди на вакцинацию можно даже отличить жителя Ермаково - по запаху... Как оказалось глава Вологодского района Сергей Жестянников в курсе проблемы, но разрешить "вонючий" вопрос в поселке пока не получается. Чиновник отписался в соцсети, что запах – это особенность производственного процесса. Фабрика обещала сменить график работы на лето. Может и курицы будут ходить в туалет только по ночам.

Кроме того, предприятие планирует поменять оборудование в течение месяца. Местные жители ожидают уменьшения зловония как праздника! К счастью, в регионе жара спала - смрад уже должен стать не таким душащим.