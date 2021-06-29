Череповчанке, которая отправила заразного ребенка в лагерь, грозит срок

-

Городской родительский совет Череповца заявил о подаче заявления о привлечении матери больного коронавирусом школьника к уголовной ответственности. Напомним, 48 школьников из Череповца не доехали до смены в детский лагерь в Вытегре «Корабелы Прионежья» - у одного из детей тест на COVID-19 оказался положительным. Как оказалось, мать знала о "проблеме", но предоставила справку, по которой ребенок якобы даже не контактировал с заболевшими.

Председатель родительского совета Людмила Миронова прокомментировала ситуацию: "Мы в шоке. Оказывается, мать этого ребенка с пятницы знала о положительном результате. Тест они сдавали платно в лаборатории. Она скрыла, что ребенок контактный, еще и ковидный. Это безответственно по отношению к своему ребенку и остальным детям и родителям. Сегодня иду в Следственный комитет и в комиссию по делам несовершеннолетних. Пусть разбираются, как ей выдали справку в поликлинике, что ребенок неконтактный. Детям испортили отдых".

Выяснилось, что смена была военно-спортивная и туда ехали победители конкурсов: дети весь год трудились, чтобы попасть в лагерь. Вместо этого, им пришлось 2 недели находится в квартирах без возможности даже выйти на улицу. Родительский совет грозит коллективным иском безответственной матери: "Потрачены деньги на подготовку к лагерю, у родителей были свои планы. Это и нарушение карантина, и умышленное причинение вреда здоровью".

Вместе с детьми на карантин попал и водитель автобуса, и сопровождающие. Сообщается, что смена все таки состоится - в августе.