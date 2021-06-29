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Происшествия29 июня 2021 10:20

В страшном ДТП под Шексной погиб мужчина и пострадали 4 человека

Молодой водитель выехал на встречную полосу на федеральной трассе
Евдокия САХАРОВА
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Сложно поверить: это все, что осталось от машины

Сложно поверить: это все, что осталось от машины

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Жуткое ДТП в Шекснинском районе унесло жизнь 50-летнего пассажира автомобиля "Дэу Нексия". На 74 км автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р21 «Кола» рано утром 29 июня 23-летний водитель "Дэу" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Тойотой, за рулем которой находилась 42-летняя женщина.

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В аварии пострадали также водитель и пассажир "Дэу", пассажир "Тойоты" и 16-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

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