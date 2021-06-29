52 населенных пункта Вологодчины остались без света после грозы

В результате шторма повалило много деревьев, в том числе и на провода. Вологда, Лукьяново Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области в 6 районах пропал свет после штормового ветра. Всего 52 населенных пункта 28 июня лишились электричества. Не повезло жителям Вологодского, Череповецкого, Грязовецкого, Усть-Кубинского, Харовского, Кирилловского районов.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, под отключение попали 3109 домов с населением 7700 человек. По официальным данным повалено 44 дерева, сорвано с крыш 17 листов металла. К счастью, погибших и пострадавших нет.

По данным на 29 июня, без электричества все еще находятся 12 населенных пунктов - 423 человека.