Вологду могут закрыть из-за эпидемии

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Сегодня, 28 июня мэр Вологды во время прямого эфира в соцсетях ответил взволнованным вологжанам на вопрос планируется ли ограничить въезд в областную столицу из-за пандемии. Сергей Воропанов заявил, что когда ситуация с коронавирусом в городе будет критической, то вполне возможно, что придется применить и эту меру ради ограничения распространения заразы.

Новые ограничения Фото: Правительство Вологодской области

По мнению сити-менеджера, ситуация должна стать яснее в ближайшие полмесяца. Напомним, с 28 июня в Вологодской области действуют новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости. Кинотеатры и театры временно закрыли, запрещено проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях.