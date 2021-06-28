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Общество28 июня 2021 15:30

Мэр Вологды пригласил сурдопереводчика для трансляции

Вести эфир Сергею Воропанову помогал специалист по языку глухих
Евдокия САХАРОВА
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Кадр трансляции

Кадр трансляции

28 июня мэр Вологды провел свой традиционный прямой эфир ВКонтакте, но с приглашением сурдопереводчика. Председатель Вологодского городского местного отделения Всероссийского общества глухих Артем Мирославский переводил Сергея Воропанова на язык жестов. Об этом ранее просило Вологодское общество инвалидов.

Мэр пояснил: "Сегодня мы первый раз работаем с сурдопереводчиком, это возможность подключиться к прямому эфиру и для вологжан с поражением слуха. Я надеюсь, что это будет удобно и полезно".

Жители Вологды удивились тому, что не нашлось более технического решения проблемы, все-таки 21 век. Например, автоматически генерируемые субтитры.