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Спорт28 июня 2021 15:18

Вологодский шахматист взял 3 медали на фестивале у Черного моря

Вадим Моисеенко стал вторым в блицтурнире, в турнире по рапиду и классике
Евдокия САХАРОВА
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Шахматист Вадим Моисеенко завоевал три серебряные медали второго этапа международного шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря».

На курорте Лоо в субботу на блицтурнире воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» занял второе место. Победу пришлось уступить международному гроссмейстеру Давиду Гочелашвили. Также пол-очка победителю вологжанин уступил и в турнире по рапиду. В классике Вадим тоже стал вторым.

27-летний Вадим Моисеенко - мастер спорта, международный гроссмейстер, чемпион Европы среди юношей до 19 лет 2012 года.