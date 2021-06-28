Вологодский шахматист взял 3 медали на фестивале у Черного моря

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Шахматист Вадим Моисеенко завоевал три серебряные медали второго этапа международного шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря».

На курорте Лоо в субботу на блицтурнире воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» занял второе место. Победу пришлось уступить международному гроссмейстеру Давиду Гочелашвили. Также пол-очка победителю вологжанин уступил и в турнире по рапиду. В классике Вадим тоже стал вторым.

27-летний Вадим Моисеенко - мастер спорта, международный гроссмейстер, чемпион Европы среди юношей до 19 лет 2012 года.