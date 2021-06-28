Уколовшимся жителям Вологды сулят подарки

Победитель Фото: администрация города Вологды

В областной столице решили поощрять жителей города, прошедших вакцинацию. Вологодская медицинская ассоциация при поддержке регионального отделения ОНФ и бизнеса подарит подарки победителям розыгрыша: от футболки до путевки в санаторий, смартфона, теплицы.

В акции "Мы вологжане - мы здоровы" могут принять участие все жители Вологды от 18 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса с 18 июня по 10 июля. Потом необходимо зарегистрироваться на сайте. Розыгрыш проходит онлайн 29 июня; 1 июля; 6 июля; 8 июля; 11 июля. Подарки вручают на одной из точек вакцинации. 24 июня уже наградили 39 участников.

Однако не всем местным жителям понравилось такое заманивание на вакцинацию. Юрий Лейзеров написал в соцсетях "Цена твоей жизни - теплица". Другие возмутились: мы сделали прививку уже давно, а подарков не положено!