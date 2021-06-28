На Вологодчине ухудшилась ситуация с коронавирусом

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На Вологодчине за минувшие сутки по состоянию на 28 июня появился 101 новый зараженный коронавирусом. 20 вологжан выписали с больничного, троих увезли в морг. На данный момент идет увеличение числа ежедневно заражаемых. Такое количество новых пациентов наблюдалось в середине марта, когда шел спад с показателей почти в четыре сотни заболевших.

Статистика по коронавирусу

Коэффициент распространения коронавируса в нашем регионе на сегодня составляет 1,36. Напомним, в Череповецком моногоспитале выявили новый опасный дельта-штамм ("индийский") коронавируса - 34 человека с подозрением на него. У одного дорогостоящий анализ подтвержден Москвой. За выходные в Череповце умерли семеро. В реанимации находятся 97 человек. Всего там лечатся 579.

22 июня из окна моногоспиталя на Советском проспекте в Вологде вышла 64-летняя пациентка.