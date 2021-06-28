Череповецкого собачника судят за убийство бездомной собаки в подъезде

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В Череповце 2 июля пройдет суд над 42-летним местным жителем. В конце марта его задержали по подозрению в убийстве бездомной собаки в подъезде. ЧП произошло на улице Олимпийской. Как установило следствие, пьяный мужчина дважды ударил ножом пса. Животное погибло на месте.

Изрезанное тело обнаружил шокированный 50-летний очевидец: собака лежала в луже крови на входе в подъезд, а от нее тянулся след, как будто труп еще тащили. Ранее судимый подозреваемый объяснил, что возвращался с прогулки со своим псом, когда на него напала неизвестная собака. Его пес сильно ранил врага, поэтому мужчина якобы решил окончить страдания раненого животного.

Череповчанина будут судить по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.