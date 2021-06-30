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Происшествия30 июня 2021 10:19

Вологжанка потребовала миллион и засудила мстительного возлюбленного за фото

Мужчина выложил ее фото в соцсети, сопроводив оскорбительными комментариями
Евдокия САХАРОВА
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Жительница Белозерска подала гражданский иск в суд на бывшего сожителя и потребовала 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Как выяснилось, обиженный мужчина после расставания опубликовал в соцсетях ее фотографию без разрешения, снабдив оскорбительными комментариями. Удалять контент вологжанин отказывался до того момента, пока женщина не обратилась в полицию и прокуратуру.

Суд признал, что в данном случае обнародование и дальнейшее использование изображения гражданки допускается только с ее согласия. Сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни без согласия не допускается законодательством.

В результате, районный суд удовлетворил иск пострадавшей, однако уменьшил размер компенсации до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.