Вологжанка потребовала миллион и засудила мстительного возлюбленного за фото

-

Жительница Белозерска подала гражданский иск в суд на бывшего сожителя и потребовала 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Как выяснилось, обиженный мужчина после расставания опубликовал в соцсетях ее фотографию без разрешения, снабдив оскорбительными комментариями. Удалять контент вологжанин отказывался до того момента, пока женщина не обратилась в полицию и прокуратуру.

Суд признал, что в данном случае обнародование и дальнейшее использование изображения гражданки допускается только с ее согласия. Сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни без согласия не допускается законодательством.

В результате, районный суд удовлетворил иск пострадавшей, однако уменьшил размер компенсации до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.