Из Кубенского озера вытащили утопшего

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В Вологодской области за выходные случился еще один трагический случай на воде. В минувшее воскресенье, 27 июня, у деревни Телячье Вологодского района утонул мужчина. 27-летний вологжанин купался в Кубенском озере, но что-то пошло не по плану...

Тело погибшего вытащили сотрудники аварийно-спасательной службы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, только за июнь утонули 23 человека.

В минувшую пятницу, 25 июня, утонули сразу двое человек. 47-летний мужчина утонул в реке Сухоне около улицы Суворова в Соколе. В Тотьме в той же реке погиб 39-летний местный житель.