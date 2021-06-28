Лось устроил ДТП на трассе Вологда-Новая Ладога

ЧП произошло в Вологодском районе Фото: управление ГИБДД Вологодской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 июня, на 59 километре трассы Вологда-Новая Ладога.

По предварительным данным 36-летний мужчина за рулем большегруза «Вольво» врезался в движущийся впереди ВАЗ-21093. От сильнейшего удара ВАЗ выкинуло с проезжей части. Травмы получила 18-летняя пассажирка легковушки. МЕдики назначили ей амбулаторное лечение.

Оказывается, легковушка резко затормозила из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося. Сзади ехала фура, которая не смогла мгновенно остановиться.