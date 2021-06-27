В Вологодской области легковушка уничтожена огнем вместе с гаражом

Автомобиль и гараж уничтожены огнем. Фото МЧС

В Вологодской области автомобиль сгорел вместе с гаражом. ЧП случилось в Шексне. Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о ЧП поступила 26 июня в 22 часа 34 минуты. Горел гараж на улице Зеленая в райцентре. На место выехали два наряда - 6 человек личного состава.

В итоге полностью сгорел дощатый гараж с находящимся внутри автомобилем «ВАЗ-2108». Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Рядом стоящий металлический гараж частично поврежден огнем. Причина возгорания будет установлена.