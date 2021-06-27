Женщина выиграла бесплатную путевку в Дубай и попала на штраф

Жительница Вологодской области выиграла путевку в Дубай и попала под суд.

Тотьмичке повезло - она получила бесплатную путевку от магазина «Детский мир», но придется заплатить штраф за тест на коронавирус, который не сдали дети. Поездку организаторы оплатили полностью. Они и предупредили, что перед вылетом у взрослых должен быть на руках тест ПЦР, а дети до 12 лет тест не сдают. Детям женщины было 4 года и 9 лет, так что анализ они не делали.

Тотьмичка с супругом и детьми отдохнули в Дубае. По прибытию из путешествия супруги снова сдали платные тесты ПЦР, затем разместили результаты на портале «Госуслуги».

Однако Роспотребнадзор обнаружил нарушение: на Едином портале государственных услуг отсутствовали сведения о результатах прохождения детьми тесты ПЦР.

Как пояснила женщина, о необходимости сдавать тест детям они не знали. В Тотьме их осмотрел врач, никто в семье не заболел.

Тотемский районный суд рассмотрел административный протокол Роспотребнадзора и с учетом фактических обстоятельств дела назначил штраф минимально возможный - 7 500 рублей.