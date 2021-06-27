В Вологде на женщину в храме напал бесноватый мужчина

В одном из храмов Вологды бесноватый прохожий напал на женщину с ножом. На место вызвали бойцов Росгвардии. Они срочно выехали на место.

В храме им рассказали, что в здание зашел незнакомец, он попросил воды у женщины, прислуживающей в церкви. Служительница выполнила его просьбу - преподнесла ему воду, но тот вытащил нож и начал размахивать острым лезвием перед женщиной, угрожая расправой. А затем убежал. Женщина вызвала помощь правоохранителей.

Росгвардейцы расспросили о произошедшем, была составлена ориентировка. По приметам злоумышленника быстро нашли - он находился во дворе дома по улице Козленской. У него был обнаружен тот самый нож.

Мужчину задержали. Это оказался 59-летний вологжанин. Он не смог пояснить свой поступок. Хулигана передали полиции.