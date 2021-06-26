В Вологодской области от коронавируса скончались три человека

В Вологодской области ежесуточно выявляют до 100 заболевших коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Вологодской области за минувшие сутки зафиксировано 91 заболевший коронавирусной инфекцией. Напомним, накануне сайт стопкоронавирус.рф сообщал о 83 человеках.

Регион занимает 52 место по России по суточным приростам. За сутки от коронавируса скончалось 3 человека.

Как ранее сообщала "Комсомолка", в моногоспитале Череповца выявлен носитель индийского штамма. Эффективное лечение этого заболевания пока не определено.