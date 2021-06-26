В Вологде ковидный морг работает с повышенной нагрузкой

Процент смертности от COVID-19 в регионе составляет 2,42 %, в РФ - 2,44 %. Морг в Вологде с такой смертностью не справляется. Поэтому решено усилить патологоанатомическую службу. Тела умерших, инфицированных коронавирусом, в Вологде принимает патологоанатомическое отделение горбольницы № 1. Сейчас морг перегружен. Наблюдается рост смертей, так что время выдачи тел увеличилось, что не могло не вызвать негативной реакции населения.

Чтобы снизить нагрузку на патологоанатомов в горбольнице № 1, принято решение усилить службу за счет привлечения специалиста областной патанатомии, сообщает сайт Вологда.рф.