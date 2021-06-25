В Вологде двое детей травмировались на батутах: судят директора СРЦ

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В Вологде следователи почти закончили расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и предусмотрены для детей до 6 лет".

В этом году в одном из спортивно-развлекательных центров города на батутах пострадали сразу два ребенка. 7-летняя девочка спрыгнула в поролоновую яму и ударилась спиной. Малышка получила тяжелую травму позвоночника. В другое время травмировался 9-летний мальчик: он ударился головой о твердую поверхность, которую не обернули специальным материалом. Ребенок получил легкий вред здоровью.

Следователи выяснили, что инструкторами были женщины, которые вообще не прошли обучение. Во втором случае работала и вовсе несовершеннолетняя - на аттракционе ей по закону работать нельзя. Детей с правилами безопасности не ознакомили, контроля над прыжками не проводилось.

Как предполагает следствие, 27-летняя директор продолжала эксплуатировать батуты в течение целого года с множеством дефектов и нарушений. Поролон был разрушен, строение батутов было сомнительным: конструкции собраны из неравнозначных профильных труб и были усилены разнообразными металлическими предметами; по сварному шву в соединении стойки и рамы батута имелись трещины; на ограждающей сетке был разрыв; крепление под пружину на прыжковом полотне было оторвано. Правоохранители заметили и ряд других нарушений...

После завершения расследования материалы дела передадут в суд.