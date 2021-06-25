Пьяный сын случайно сжег мать в Тотемском районе

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В деревне Медведево Тотемского района произошел трагический пожар. 47-летний мужчина выпивал, а позже уснул на веранде с сигаретой в руках. Когда он проснулся - дом уже пылал. Здание было полно дыма и огня. Мужчине удалось выбраться только через окно.

В доме оставалась мать нетрезвого тотьмича... Мужчина взял лестницу и кинулся спасать родственницу. Он взобрался к окну матери, но не смог проникнуть внутрь, когда разбил стекло. Возникла обратная тяга - при недостатке кислорода в закрытом помещении огонь угасает, а при доступе свежего воздуха происходит взрывообразное раздувание огня с выбросом раскалённых газов.

Когда прибыли пожарные, дом уже полностью пылал. На пепелище обнаружено тело 69-летней погибшей. Теперь тотьмич подозревается в причинении смерти по неосторожности. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.