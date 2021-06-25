Под Вологдой супруги задохнулись в кессоне

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В деревне Скрябино Вологодского района 23 июня семейная пара трагически погибла из-за нарушения техники безопасности. 71-летний мужчина и его 55-летняя жена решили покрасить кессон и задохнулись от паров краски в закрытом помещении. Этот случай далеко не единичный: вологжане гибнут каждый год таким образом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, летом количество несчастных случаев увеличивается. Спасатели дали несколько советов, как сохранить свою жизнь.

Ядовитые газы могут появится в кессоне из-за овощей, которые прорастают и гниют. Углекислый газ скапливается, а кислород не прибывает. Кессоны необходимо проветривать перед посещением.

Красить их нужно с большой осторожностью: использовать или изолирующие, или шланговые противогазы, правильно выбирать краску. Работать лучше вдвоем: один человек красит, второй наверху страхует. Желательно использовать страховочную веревку, т.к. спускаться спасать человека без противогаза может быть опасно - умрете рядом.