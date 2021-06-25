В Вологде огласили список новых тротуаров на 2021 год

Тротуар у перекрестка Горького-Разина. Фото Михаила Смирнова

Вологде из областного бюджета выделили дополнительные средства на ремонт тротуаров. Об этом сообщил мэр города: "Вы просили - мы сделаем! Представляю вам список тротуаров, которые отремонтируем в этом году".

- Фото: администрация города Вологды

Перечень адресов составлялся с помощью активных жителей: они опросили множество вологжан. Как заявил Сергей Воропанов, обычно тратится всего около 20 млн рублей в год на ремонт тротуаров. Депутаты Законодательного собрания поддержали предложение градостроительного совета и выделили дополнительные 50 млн рублей из бюджета Вологодской области. В 2021 году областная столица потратит 70 млн рублей.