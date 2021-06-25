Гадюка напала на 11-летнюю девочку под Вытегрой

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В Вытегорском районе произошло ЧП: на маленькую девочку напала змея. 11-летняя школьница из Мурманска приехала на каникулы к бабушке. Днем семья отправилась на реку Андому, где во время прогулки на мурманчанку накинулась гадюка.

Ребенка пришлось срочно госпитализировать, змея впрыснула яд в предплечье своей жертвы. Сейчас девочка лечится в Вытегорской ЦРБ.

Специалисты объяснили, что змеи в жару стараются находиться у влаги: водоемов и болот. Могут вести себя агрессивно. Если заметили змею, то лучше ее обойти и выбрать другое место для отдыха.