Две фирмы сражались за участок для крематория под Череповцом

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Череповецкий инвестор победил в торгах за участок для крематория. Участок расположен в районе Ивачево, он будет сдаваться в аренду. Годовая стоимость которой - 1, 2 млн рублей.

Аукцион состоялся 22 июня. Победителем признана компания «Альянс Групп» - именно она планирует построить на участке крематорий с колумбарием.

Вторым участников был „ТрансАвтоТур“. Начальная цена поднялась в разы - торг начинался с 328 тысяч рублей в год.

А выигравшая компания уже заказала и оплатила камеру для сжигания. Всего в строительство крематория инвесторы собираются вложить около 50 миллионов рублей, сообщает официальный сайт Череповца.