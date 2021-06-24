Мэр Вологды обещал стать мороженщиком, если будет +35°C

Тик-Ток мэра

Мэр Вологды активно ведет соцсети, в особенности ему нравится делать короткие видео в Тик-Ток, о чем он неоднократно говорил ранее. Сегодня Сергей Воропанов выложил ролик, посвященный жаре в городе. На видео поливальная машина орошает проезжую часть. Напомним, когда в регионе установилась аномальная температура, то улицы начали обеспыливать не только ночью, но и днем.

В описании под видео мэр указал: "Если будет +35 - пойду раздавать мороженое на улице". 23 июня в Вологде температура воздуха составляла +34.4 - предыдущий рекорд в этом месяце был 15 июня 1998 года и только +33.1 градуса. Однако синоптики прогнозируют снижение температуры к концу недели.