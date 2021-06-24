Вологда выделит средства на закупку первых трех тестовых троллейбусов

- Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области сообщил о радостной вести: сегодня депутаты Гордумы Вологды приняли решение поддержать закупку трех новых троллейбусов в областную столицу на сумму 14,6 миллионов рублей.

Первые три новых низкопольных машины прибудут в Вологду уже этим летом. Их планируется пустить в тестовом режиме по маршрутам №3, 4 и 6. Один из маршрутов будет кольцевым. Олег Кувшинников предложил сделать проезд на тестовых троллейбусах бесплатным до конца 2021 года. Таким образом вологжане смогут распробовать удобство новых троллейбусов. Потом будет решен вопрос о закупке партии из 32 троллейбусов - их уже приобретут при поддержке областного бюджета.

- Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор добавил, что троллейбус - экологичный вид транспорта, который был ранее развит в Вологде: "Будем возрождать хорошие традиции". Сейчас действует лишь один оставшийся маршрут №4.