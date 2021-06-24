Вологодский единоросс решил свои проблемы с оружием деньгами

Фото из Инстаграм Алексея Коновалова

В Вологде приняли решение о наказании в отношении депутата думы Вологды. Ранее единоросс Алексей Коновалов разместил в соцсети Инстаграм сомнительную фотографию. На ней пистолет без кобуры лежит на сидении автомобиля с подписью "Всегда со мной" и смайликом. Вологжан, в том числе и Росгвардию, возмутило пренебрежительное отношение к оружию и нарушение правил его хранения, а также странный текст к фото.

Как сообщил сам нарушитель в том же Инстаграм: "Учитывая все мои положительные характеристики, то, что я на протяжении 15 лет ношения и хранения оружия самообороны не только им не пользовался, но даже не доставал из кобуры, мне дали штраф 1000 рублей".