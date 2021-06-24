В Череповце на Северном шоссе разбились три автомобиля

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Череповце сегодня утром в страшную аварию попали сразу 3 автомобиля. ДТП случилось на Северном шоссе. Как сообщает местное УМВД, при перестроении 50-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 допустил столкновение с Рено. Отечественную легковушку откинуло в попутный Фольсваген, а потом - в столб.

ВАЗ-2110 в котором находились двое пострадавших Фото: Областной УГИБДД

Тяжелые травмы получил водитель ВАЗа и его 52-летняя пассажирка. Их госпитализировали медики. Обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД.