В Вологде автомобилист усыпал улицу Ленинградскую кирпичом

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В Вологде в минувшую среду около двух часов дня произошло ДТП у перекрестка Ленинградская-Петина. Из грузовика с открытым кузовом прямо на проезжую часть опрокинулась стопка кирпичей. Повезло, что движение было не очень плотное, все машины спокойно объехали образовавшуюся кучу.

Смотреть видеосюжет В Вологде на дорогу рухнули кирпичи

Вологжане по этому поводу заметили, что любой груз в любом случае надо хорошо крепить: возможно от жары расплавилась упаковочная пленка. "Ну чего сказать, купил он бой кирпича по рознице!", - отметил автолюбитель. Некоторые отметили, что водитель излишне спешит при повороте - вероятно, двигался на зелёный мигающий.